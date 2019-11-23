تفاؤل أممي بتناقص حدة الأعمال العدائية في اليمن

نيويورك ـ وكالات: قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إن “اتفاقية الرياض وتناقص حدة الأعمال العدائية في اليمن، مؤشرات على تنامي الزخم نحو الوصول لتسوية سياسية”. وفي 5 نوفمبر الجاري، تمت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية الشرعية وما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”. واضاف جريفيث خلال احاطته لمجلس الأمن في جلسته مساء امس الاول بشأن اليمن، أن “هناك انخفاضا بنسبة 80% في الضربات الجوية للتحالف في خلال الأسبوعين الأخيرين”. وفيما يتعلق بموضوع التهدئة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، قال جريفيث :”رأينا إشارات إيجابية مستمرة. اتخذت الأطراف خطوات إيجابية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم العام الماضي”. وأوضح جريفيث أن “ذلك أتاح إنشاء آلية وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد وتقليل عدد الحوادث الأمنية في الحديدة بنسبة 40 بالمئة، مما كانت عليه قبل تنفيذ تلك الآلية”. وتابع :”الواقع، لعدة أيام متتالية، لم تكن هناك حوادث في المدينة على الإطلاق”. وأكد المبعوث الأممي “تأييده ودعمه لكل الجهود التي تقلل من حدة الصراع اليمني”. وأشار إلى أن الأمم المتحدة “تستمر في تحمل مسؤوليتها في دفع الطرفين إلى إنهاء النزاع، وأن التطورات الجارية في الوقت الراهن ترسي الأساس الضروري لتلك العملية”.

من جانبها، جددت دولة الكويت تأكيد استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى الاتفاق النهائي والشامل لهذه الأزمة. وخلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن قال المندوب الدائم السفير منصور العتيبي: “نجتمع اليوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية والتي كان على رأسها توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى توقيع اتفاق الرياض في الخامس من الشهر الحالي”.