قتلى وجرحى بانفجار في أفغانستان

كابيسا (أفغانستان) ـ د ب أ: ذكر مسؤولو الأمن في أفغانستان امس أن انفجارا وقع بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 5 آخرين، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء. وأكد متحدث باسم المقر الإقليمي وقوع الانفجار بمنطقة “الاساي”. وأضاف أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة، يتم التحكم فيها عن بعد في أحد الأسواق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين. ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الانفجار حتى اعداد الخبر. وكثيرا ما تستخدم حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الامن والمسؤولين الحكوميين. غير أن تفجيرات القنابل على جوانب الطرق تسفر عن مقتل مدنيين.

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