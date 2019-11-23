الجيش الفلبيني يقتل داعشيا ساعد في تنفيذ تفجيرات انتحارية

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رويترزالأحد 2019/11/24 12:48 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش الفلبيني - أرشيفية
قال الجيش الفلبيني، السبت، إن جنوده قتلوا إرهابيا ساعد جماعة محلية مرتبطة بتنظيم داعش لتنفيذ تفجيرات انتحارية في إقليم سولو بجنوب البلاد.
وقال مسؤولون عسكريون إنهم انتشلوا جثة الإرهابي المعروف باسم "أبوطلحة" بعد اشتباك مع القوات الفلبينية، أمس الجمعة، في بلدة باتيكول بإقليم سولو جنوبي الفلبين.
وأضافوا أن أبوطلحة تلقى تدريبات على صنع القنابل على أيدي تنظيم داعش، وأصدر تعليمات لجماعة أبو سياف الإرهابية بشن هجمات انتحارية. وعمل أيضا "كقناة تمويل واتصال" بين الإرهابيين الأجانب والمحليين.
وقال البريجادير جنرال أنطونيو نافاريتي: "سيؤدي مقتل أبوطلحة بالتأكيد إلى الإحباط في صفوف جماعة أبو سياف في سولو".
وحث الميجر جنرال كورليو فينلوان، قائد قوات الجيش في سولو، أعضاء جماعة أبو سياف المتبقين على "الاستسلام وعيش حياة طبيعية بدلا من ملاحقتهم كمجرمين فارين".
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