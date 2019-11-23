قتلى القمع الإيراني وأيتام داعش.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: العفو الدولية تكشف مقتل 115 إيرانيا برصاص "قوات خامنئي"، والجارديان: لا عودة لمزيد من "أيتام داعش" إلى بريطانيا، وقرقاش بمنتدى المنامة: أمن واستقرار منطقتنا العربية أهم ما يشغلنا، وقائد القيادة المركزية الأمريكية: على دول المنطقة الاتحاد بوجه التهديد.

وعلى الصعيد الاقتصادي تقرأون: الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج 500 مليار دولار استثمارات لتحقيق التنمية، ومصر تعلن رقما كبيرا لاكتشافات البترول في 3 أشهر، وليست الأولى.. روسيا ترفض طماطم تركيا الفاسدة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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