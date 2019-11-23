محمد بن زايد يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فلورنس بارلي، السبت، في قصر الشاطئ بأبوظبي.



واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة، وأهم الجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

وقدمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، خلال اللقاء، التعازي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للوزيرة على ما أبدته من مشاعر طيبة.

وحضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ولودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى الإمارات والوفد المرافق.