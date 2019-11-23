مصر تعلن اكتشاف "خبيئة حيوانات مقدسة" في سقارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الآثار المصرية، السبت، اكتشاف خبيئة تماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مُقدّسة، بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني لـ"العين الإخبارية" إنَّ الكشف الأثري الجديد يضم 25 صندوقاً لمومياوات من الحيوانات والطيور المقدسة، إضافة إلى تماثيل خشبية وبرونزية لآلهة مصرية قديمة، واصفاً هذا الكشف بـ"متحف أثري" لضمه عشرات القطع والمومياوات الأثرية المهمة.