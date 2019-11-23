الخارجية الأمريكية تدعو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعليق حسابات النظام الإيراني‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، شركات فيسبوك وتويتر وإنستغرام، إلى تعليق حسابات القادة الإيرانيين إلى حين عودة خدمة الإنترنت في إيران التي تشهد توترًا.



وقال براين هوك؛ المبعوث الأمريكي لإيران في مقابلة مع بلومبيرغ، ”إنه نظام شديد النفاق.. يقطع إنترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي“، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية .

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وأضاف ”ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر إلى تعليق حسابات المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية جواد ظريف والرئيس حسن روحاني حتى يعيدوا خدمة الإنترنت لشعبهم“.

وانقطع الإيرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع، بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم تظاهرات عنيفة.

واندلعت اضطرابات في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بعد ساعات من إعلان إصلاح في طريقة تقديم الدعم للبنزين بهدف توجيهه الى الأسر الأكثر فقرًا، لكن الإجراء ترافق مع زيادة كبيرة في سعر البنزين في خضم أزمة اقتصادية عميقة.

وغداة ذلك، قطع الإيرانيون عن العالم بعد تضييق مشدد على إمكانية الدخول إلى الإنترنت، ما اعتبر وسيلة لمنع انتشار فيديوهات الاضطرابات التي خلفت خمسة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من مئة قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.