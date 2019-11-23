البيت الأبيض يكشف سبب عدم لقاء نائب ترامب مسؤولين عراقيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال مسؤول في البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لم يلتق مسؤولين عراقيين في بغداد خلال زيارته المفاجئة لقاعدة عين الأسد لأسباب أمنية.



وألمح المسؤول في تصريحات لقناة "الحرة" إلى أن المسؤولين العراقيين لم يرغبوا في التنقل إلى القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار لاعتبارات سياسية.

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وأضاف أن "بنس حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي استغرق 20 دقيقة على احترام حرية التعبير في التعامل مع المظاهرات المستمرة في بلاده و"فصل" الحكومة العراقية عن التأثير الإيراني".

وعن زيارة بنس لإقليم كردستان، أفاد المسؤول بأن نائب الرئيس الأمريكي أراد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالتحالف مع الأكراد في العراق وسوريا لمحاربة الاٍرهاب.

وتفقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم قوات بلاده في العراق دون أن يلتقي أياً من المسؤولين الرسميين في بغداد.

وتأتي الزيارة في خضم التظاهرات التي تعم بغداد والعديد من مناطق جنوب البلاد منذ نحو شهرين، والتي شهدت توجيه العديد من المتظاهرين انتقادات واسعة لإيران على خلفية نفوذها الواسع في السياسة العراقية، ودعمها العديد من الفصائل المسلحة.

ولطالما أكدت واشنطن دعمها لتطلعات الشعب العراقي، ومؤخرا قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن "واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الفساد الذي يعاني منه العراقيون".