فرنسا: الشعب العراقي يسعى للخلاص من النفوذ الإيراني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) صرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم (السبت) بأن الشعب العراقي يرفض أي محاولة لإيران بشأن التحكم بالبلاد. صرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم (السبت) بأن الشعب العراقي يرفض أي محاولة لإيران بشأن التحكم بالبلاد. وقالت بارلي خلال منتدى حوار المنامة الذي انطلق في البحرين يوم أمس (الجمعة)، إن “العراقيين يرفضون محاولات إيران التحكم ببلادهم”. كان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ذكر اليوم أن إيران لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة. وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر، أن “إيران تحاول الحفاظ على مصالحها في العراق، ولا تعنيها مصالح الشعب العراقي أي شيء”.



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