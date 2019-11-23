الآلاف يتظاهرون في هانوفر دفاعا عن حرية الصحافة

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "أكثر من سبعة آلاف شخص تجمعوا في هانوفر دفاعا عن حرية الصحافة".
واكدت الشرطة ان "نحو 6800 شخص تظاهروا تحت شعار "ملون بدلا من بني في هانوفر"، كما تجمع 250 آخرون في تجمع آخر ضد المتطرفين القوميين.
في المقابل جمعت تظاهرة الحزب الوطني الديموقراطي القومي المتطرف نحو 120 شخصا، بحسب الشرطة.
وكانت الشرطة حظرت التجمع المتطرف في مرحلة اولى معتبرة انه يشكل "خطرا على الامن العام". لكن الحزب طعن في القرار أمام القضاء.
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