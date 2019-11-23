الآلاف يتظاهرون في هانوفر دفاعا عن حرية الصحافة

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "أكثر من سبعة آلاف شخص تجمعوا في هانوفر دفاعا عن حرية الصحافة".

واكدت ​الشرطة​ ان "نحو 6800 شخص تظاهروا تحت شعار "ملون بدلا من بني في هانوفر"، كما تجمع 250 آخرون في تجمع آخر ضد المتطرفين القوميين.

في المقابل جمعت ​تظاهرة​ الحزب الوطني الديموقراطي القومي المتطرف نحو 120 شخصا، بحسب الشرطة.

وكانت الشرطة حظرت التجمع المتطرف في مرحلة اولى معتبرة انه يشكل "خطرا على ​الامن العام​". لكن الحزب طعن في القرار أمام ​القضاء​.