إطلاق نار في السفيرة إبتهاجا بتوقيف المتهمين بقتل زياد حسون

أفادت معلومات صحافية عن سماع ​إطلاق نار​ مساء اليوم في بلدة السفيرة، تبين أنه في الهواء ابتهاجا، بعد الاعلان عن توقيف فرع المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​، لعبد الهادي حسون وصهره ريان حسون، المتهمين بقتل زياد حسون في 12 تشرين الثاني الجاري في محلة أبي سمراء بمدينة طرابلس، بعدما كانا قد تواريا عن الأنظار منذ ذلك الحين.



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