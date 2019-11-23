الطقس غداً صاف الى قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الأحد صافٍ الى قليل الغيوم، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضاقي وبسيط بدرجات الحرارة .

أما الإثنين، فغائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، بينما الثلاثاء غائم جزئيّاً بالاجمال بسحب مرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى (٥٠كلم/س) مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبدأ بالانخفاض مساءً، كما تتساقط امطار متفرقة في الفترة ما بين ليل الثلاثاء وصباح الاربعاء.