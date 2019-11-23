جهاز أمن المطار: كان على من ادعت سرقة مصاغها تقديم شكوى فورا لا التشهير بعد مضي 3 أشهر

اشار ​جهاز أمن المطار​، في بيان له الى انه "انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​أخبار​ عن سرقة مصاغ، من حقيبة إحدى المواطنات المسافرات إلى ​تركيا​، وقد عمدت هذه المواطنة، إلى اتهام عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ التابعين لجهاز أمن المطار بسرقة المصاغ"، موضحا ان "الحادثة المذكورة، حصلت بتاريخ 4/9/2019، وبذلك التاريخ كانت تفتيشات قوى الأمن الداخلي ما تزال في منطقة المغادرة الخارجية، وكانت كل حقيبة تفتش أمام صاحبها، وبالتالي لم يكن ممكنا أبدا، حصول هذا الأمر بوجود صاحب الحقيبة، حتى لو صح ما تدعيه المواطنة، فكان يتوجب عليها تقديم شكوى لدى فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​ في المطار بأسرع فرصة، لا أن تقوم بالتشهير بالقوة الأمنية العاملة في المطار، بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادثة".

وتمنى جهاز امن المطار على جميع المسافرين، التقدم بشكوى بأسرع وسيلة وأقرب فرصة، عند حصول أي عملية فقدان، ليتسنى للمحققين مراجعة كاميرات المراقبة، بصورة فورية.