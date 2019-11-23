وقفة تضامنية مع الجيش في صور

نظم تجمع ​الجمعيات الأهلية​ في صور، بالتعاون مع ​بلدية صور​، وقفة تضامنية مع ​الجيش​، مقابل ​الجامعة الإسلامية​ عند الكورنيش البحري للمدينة، شارك فيها رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وممثلون عن عدد من الجمعيات ورفعت خلالها الأعلام اللبنانية ورايات الجيش.

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