النشرة: محتجون في صيدا عطلوا عدادات الوقوف في بعض الشوارع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مجموعة من شباب ​الحراك الشعبي​ عند تقاطع "ايليا" قاموا بلف ​عدادات الوقوف​ في بعض شوارع المدينة بأكياس النايلون بهدف عدم تشغيلها.

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