نجم: نحن مع المطالب الشعبية المحقة منذ اليوم الاول للحراك​

اشار المسؤول الإعلامي المركزي في حركة "أمل" ​رامي نجم​ الى "اننا منذ اليوم للحراك قلنا اننا مع المطالب الشعبية المحقة والتي انطلقت نتيجة الوجع ولكن هذا لا يعني ان تصبح اي قناة تلفزيونية هي من تقود الحراك"، معتبرا ان "هناك علامات استفهام كثيرة على اداء بعض ال​وسائل الاعلام​ية".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح نجم ان "احدى وسائل الاعلام العربية كانت تتحدث اليوم عن اعلان الاضراب يوم الاثنين في حين لم نسمع هذه الدعوات في الساحات؟"، معتبرا ان "هناك بعض الامور لا يمكن السكوت عنها".