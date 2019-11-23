اللقيس: من واجب المجتمع الدولي ان يقف الى جانب لبنان في موضوع النازحين

اشار وزير ​الزراعة​ في حكومة تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​ الى ان "الميزان التجاري في ​لبنان​ يسجل عجز يقدر بقيمة 18 مليار ​دولار​ اذ نستورد بما يعادل 20 مليار دولار سنويا بينما نصدر بما قيمته 2 مليار دولار فقط".

وفي حديث تلفزيوني راى اللقيس أنه "آن الاوان للبحث عن حلول ومنها في المتناول ونحن نستطيع ان نزرع وان يكون لدينا انتاج محلي حتى نخفف حجم الاستيراد"، مؤكدا "اننا نستورد بقيمة 2 مليار دولار للطحين و​القمح​ وموضوع الزراعة ليس مستجدا بل نقوم به ضمن خطة معدة مسبقا".

وكشف اللقيس ان "لبنان يستورد 900 الف طن من القمح و​الطحين​ بقيمة مليارين و 700 مليون دولار ونحن نحاول تخفيف قيمة هذه الفاتورة التي تضاعفت مع قدوم ​النازحين السوريين​ الى لبنان"، مؤكدا انه "من واجب ​المجتمع الدولي​ ان يقف الى جانب لبنان في موضوع النازحين".