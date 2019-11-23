مصطفى علوش: لا يحق لرئيس الجمهورية تأليف الحكومة

أشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ قال أن الحكومة التي يريد أن يسير بها هي حكومة من اختصاصيين، لكن إذا كان الواقع مغايراً فأعلن أنه على استعداد لدعم أي شخصية حيادية وذات مصداقية لتأليف الحكومة.

وتعليقاً على دعوة رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى تشكيل حكومة برئاسة شخصية من قبوى الثامن من آذار، لفت إلى أن وهاب يرسل رسالة، لكنه أوضح أنها إذا كانت خيار "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" لا يجب أن ينتظروا أكثر، داعياً إلى الذهاب إلى إستشارات نيابية ملزمة، موضحاً أن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.

وشدد علوش على أن الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلف ضرورة أكثر من أي وقت، مؤكداً أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تأليف الحكومة.