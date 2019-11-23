منظمو حراك البداوي: فتح المدارس لصفوف الشهادات الرسمية فقط

عُقد اجتماع في بلدية ​البداوي​ حضره عدد من رؤساء البلديات ومدراء عدد من ​المدارس الرسمية​ وفاعليات وأهالي البداوي ومندوبو الحراك الاحتجاجي في المنطقة.

وأكد منظمو الحراك انه "تم تبادل وجهات النظر في أمور المنطقة، وتوصلنا إلى اعادة فتح المدارس والثانويات الرسمية أمام طلاب صفوف الشهادات البريفيه والبكالوريا القسم الثاني فقط"، مؤكدين انه "لنا حق قطع الطريق الدولية عند تعرض أي منطقة في ​لبنان​ لأي أشكال أو ​قطع طرقات​ في اي منطقة، ونوجه الشكر لأهالي البداوي، ​وادي النحلة​ والمنكوبين".