قيادي شيعي: سنطالب بإقالة الحكومة العراقية حال فشلها في تحقيق الإصلاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

قال الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، مساء اليوم السبت إنه إذا لم تنجح الحكومة العراقية الحالية في تحقيق الإصلاحات وفق مهلة القوى السياسية البالغة 45 يومًا، فسنطالب بإقالتها.

وأضاف الخزعلي في مقابلة مع محطة تلفزيون دجلة الفضائية: "أن حكومة عادل عبد المهدي ألزمت نفسها بمهلة القوى السياسية البالغة 45 يوما لتحقيق الإصلاحات، فاذا نجحت سنمضي في دعمها، وإذا لم تتمكن فسنطلب منها بالاستقالة، أو نعمل على الإقالة، وأيضا حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة".

ودعا الزعيم الشيعي المتظاهرين إلى "الاستمرار بالحراك السياسي دون اندفاع لرفض كل شيء، مشيرا إلى أن شعار إسقاط النظام غير منطقي وأن مبادرة القوى السياسية في مهلة 45 لتحقيق الإصلاحات تستحق أن تسمع وتعطى فرصة من المتظاهرين".

وتابع الخزعلي قائلا إن أعداد المتظاهرين مهما كانت فإنها تمثل الملايين من الشعب العراقي.

Advertisements

وأشار الخزعلي إلى أنه يجب أن تبقى الاحتجاجات ضاغطة حتى تتحقق المطالب دون السماح للحالات التخريبية التي تطال المباني الحكومية والأهلية.

وكشف الزعيم الشيعي أن هناك عناصر مخربة داخل ساحات التظاهر في ساحة التحرير.

واستطرد الخزعلي قائلا إن هناك خللا من جانب القوات الأمنية حول أساليب تعاملها مع المتظاهرين والتي تعود للقرن الخامس عشر.

وأوضح الخزعلي أن الاحتجاجات قد تصبح ثورة، وأن 98 بالمائة من المتظاهرين غير متحزبين، منوها إلى أن الإصلاح يجب ألا يقتصر على الشخوص بل يجب أن ينال القوانين.