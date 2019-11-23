الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًا على مناطق بالعاصمة طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلن الجيش الوطني الليبي، فرض حظر جوي، فوق مناطق بالعاصمة طرابلس، حظر جوي ولا يجوز الملاحة به إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تقدم القوات المسلحة في مناطق جديدة بالبلاد.
وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على أهمية اتباع قرار حظر الطيران، حتى لا تقع الطائرات المدنية أو الحربية تحت مرمى النيران.
وأكد أن أي هدف يهدد أمن وسلامة المواطنين يتم استهدافه بإطلاق النيران.
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