بالصور.. "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز القوصية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط محمود عجمي:

نجحت لجنة المصالحات العرفية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مركز القوصية بأسيوط، في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء "سيد توني" و"خليل" من عائلة الهواشم.

عقدت جلسة الصلح بمركز القوصية، تحت رعاية اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية و300 من أفراد العائلتين.

وبدأت فعاليات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم أحد أفراد عائلة "خليل" بتقديم "الكفن" لأفراد عائلة سيد توني، وتلا الطرفان قسم الصلح وأقرا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى، وقرأ جميع الحضور الفاتحة، بمشاركة أفراد العائلتين، معلنين انتهاء الخصومة بينهم.