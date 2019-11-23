قضية حميدان التركي تشعل مواقع التواصل بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم حميدان التركي، عبر موقعي فيسبوك وتويتر، وفي موقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وعبرت مي حميدان التركي، ابنة المسجون في الولايات المتحدة حميدان التركي، عن استيائها من تردي حالة والدها الصحية.

وقالت مي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إن حالة والدي شهدت مستجدات جديدة، فصحته ساءت إلى وضع متردٍ، وقد اتصل بنا للتو وأخبرنا بأن يعاني حالةً صحية حرجة ولم يتلق عناية جيدة من إدارة السجن وأوصانا بالدعاء له حيث حالته لا تسر".

وقال تركي حميدان، في تغريدة عبر

"تويتر": "والدي أخبرنا في اتصال أنه أجريت له عملية لفحص ورم في المستقيم حيث كان يعاني منه منذ خمس سنوات، وأوضح أنه لم يتلق العناية الكافية أثناء العملية، ننتظر اتصالًا أخر من والدي ليفصل لنا ما جرى".وحميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث، واعتقل مع زوجته للمرة الأولى في نوفمبر 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة.واعتقل مرة أخرى في عام 2005، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.وسبق لحميدان التركي، أن أرسل رسالة صوتية إلى ابنته مي، قال فيها: "أحببت أنكم تسمعوا هذا الكلام مني... اعلموا أن الله لقوي عزيز.. له كمال القوة وكمال العزة، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله يكون وما لم يشأ لن يكن.. اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه، محدود لي ثوان معدودة ودقائق معدودة، سوف أخرج فيها غصبًا عن الجميع، بإذن الله الحي القيوم، لكن لا تملوا من الله سبحانه وتعالى، ولا تيأسوا من روحه أبدًا، فالأمر بيد الله، فالبكاء إلى الله والشكوى إلى الله، مثلما شكا يوسف ويعقوب همهما لله".