الصين تدعو مجموعة العشرين لمساعدة أفريقيا.. وتدعم استضافة السعودية للقمة القادمة

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تؤيد مجموعة الـ20 في إعطاء الأولوية للشئون الأفريقية وتدعيم الجهود المبذولة لمساعدة أفريقيا على تخطي عقبات التنمية والخروج من "فخ التخلف الإنمائي" على حد وصفه، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم بلاده للسعودية في استضافة قمة مجموعة الـ20 العام القادم.

وأضاف وانغ - في تصريحات خلال حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في /ناجويا/ باليابان اليوم /السبت/ وفقا لوزارة الخارجية الصينية - أن الصين تؤيد مجموعة الـ20 في دعم الجهود المبذولة لمساعدة أفريقيا على تخطي عقبات التنمية الثلاث، وهي: البنية التحتية السيئة، ونقص المواهب، ونقص الأموال، وحل المشكلات المعيشية المتمثلة في التوظيف والغذاء والملبس والصحة، حتى تستطيع إفريقيا الخروج من "فخ التخلف الإنمائي" وتحقيق تنمية مستدامة لنفسها.

وتابع: إن الصين لم تدخر جهدا في مساعدة أفريقيا على التنمية، مسترشدة بفكرة الإخلاص والنتائج العملية والتقارب