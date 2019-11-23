مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين بالخليل

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

هاجمت مئات المستوطنين، فجر أمس، عدة منازل في حي واد النصارى المتاخم لمستوطنة «كريات أربع»، وشارع السهلة المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وذكر شهود عيان، أن مجموعات وصفوها بـ«المسعورة» من المستوطنين، هاجمت منازل المواطنين الفلسطينيين في شارع السهلة، وقامت بإلقاء الحجارة تجاه هذه المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف، منذ مساء الجمعة، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية، تحت ذريعة إقامة شعائر دينية بالحرم الإبراهيمي ومحيطه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 10 إصابات جراء اعتداء مستوطنين، بالضرب على الأهالي في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية. وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى نقل 10 مواطنين إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، وتعرض بعضهم للرش بغاز الفلفل. وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عارف جابر إن: «مجموعات من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في شارع السهلة، وقامت بإلقاء الحجارة تجاه هذه المنازل».

ومن جانبه، قال الناشط جمال سعيفان إن: «مجموعات أخرى من المستوطنين هاجمت المنازل في حي واد الحصين، وتدخل الجنود الإسرائيليون، ومنعوهم من الاستمرار في اعتدائهم».

وتتيح قوات الجيش الإسرائيلي للمستوطنين، استباحة الحرم الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يُمنع فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه، وأغلقت مناطق كاملة في محيط الحرم الإبراهيمي، ومنعت حركة الفلسطينيين لتمكين المستوطنين من الوصول للمسجد الإبراهيمي للاحتفال بـ«سبت السيدة سارة».

وقالت مصادر فلسطينية: إن المستوطنين قاموا بنصب خيام كبيرة في ملعب المدرسة الإبراهيمية القريبة من الحرم الإبراهيمي للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية.

ووقعت مواجهات عنيفة في حي العيساوية بالقدس، ليلة الجمعة، بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث استخدمت الشرطة القنابل الصوتية، فيما رد البعض بإلقاء ألعاب نارية، مما أسفر عن اشتعال النيران بدورية للشرطة.

هذا، وقد طالب السكان مرة أخرى: «بوقف الاقتحامات والاستفزازات التي تقوم بها الشرطة بشكل يومي»، مشيرين إلى أن: «هذه التصرفات ستفجر المنطقة، وخاصة أنها أصبحت لا تحتمل». واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، شابين من بلدة العيساوية. وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار، صلاح الخواجا، إن فعاليات ضد الاستيطان ستبدأ، اليوم الأحد، في المناطق المهددة بالاستيطان.