الأكراد يتصدّون للأتراك قرب عين عيسى

بيروت (وكالات)

خاضت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، معارك عنيفة منعاً لتقدم القوات التركية والمليشيات السورية الموالية لها قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أيضاً مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها قوات أنقرة.

ودانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا في بيان: «العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية» على عين عيسى، التي تُعتبر أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قوات «قسد»، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، في شمال الرقة وتضم مقار مهمة لها.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «تدور معارك عنيفة قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية، إذ تحاول قوات قسد منع تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها باتجاهها».

وأوضح أن القوات التركية تدعم المليشيات الموالية لها على الأرض، والتي تبعد كيلومتراً واحداً عن البلدة، بالقصف المدفعي والطائرات المسيّرة.

وسيطرت تركيا والمليشيات السورية الموالية لها، إثر هجوم أطلقته في التاسع من أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض شمال الرقة، ورأس العين شمال الحسكة.

وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية، ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نص على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.

ورغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والمليشيات الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات «قسد» جنوب المنطقة التي سيطرت عليها، وتحديداً في محيط الطريق الدولي «إم 4»، الذي يصل محافظة الحسكة في الشرق، باللاذقية ناحية غرب، ويمر من عين عيسى.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية في بيانها: «تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا واحتلال مزيد من مناطقنا».

وأضافت: «يتم حالياً، بشكل علني وأمام مرأى العالم، استهداف بلدة عين عيسى بشكل همجي وعدواني، حيث تم العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية صباح أمس، وما زال مستمراً إلى الآن».

وتتبع القوات التركية والمليشيات، وفق المرصد السوري، سياسة القضم التدريجي، التي مكنتها خلال الأسابيع الماضية، من السيطرة على عشرات القرى الصغيرة قرب الطريق الدولي.

إلى ذلك، قُتل 10 أشخاص، نصفهم تقريباً من المدنيين، وأصيب آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها القوات التركية والمليشيات السورية الموالية لها، في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن تفجيراً بسيارة مفخخة في حي الصناعة في مدينة تل أبيض أودى بحياة 4 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، وستة آخرين لم تتضح هويتهم، وما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين.

وأسفر التفجير عن إصابة نحو 22 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة، وفق المصدر ذاته.

ومنذ سيطرة القوات التركية على المنطقة، تشهد تفجيرات عدة بالسيارات المفخخة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.