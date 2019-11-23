«دولة المستوطنين» تنسف السلام

القاهرة (الاتحاد)

ردود فعل واسعة وغاضبة أثارتها تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول عدم اعتبار بلاده، المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وهو ما دفع دولاً عربيةً وإقليميةً وأوروبيةً إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي ترسخ ما يعرف بـ«دولة المستوطنين».

انقلاب سياسي

الخطوة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة على لسان بومبيو، تمثل انقلاباً في السياسة الأميركية القائمة منذ أكثر من 40 عاماً، والتي شددت في مناسبات عدة على أن التوسع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، منذ يونيو 1967، يشكل عقبة كبرى أمام تسوية الصراع في الشرق الأوسط ويعرقل عملية السلام.

وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية من الأردن في نكسة يونيو 1967. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة، التي تم التصديق عليها من قبل 192 دولة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على أن القوة المحتلة لا ينبغي أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها. ويصنف النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 عمليات النقل هذه على أنها جرائم حرب، وينطبق ذلك على أي تدمير أو تخصيص للممتلكات لا تبرره الضرورة العسكرية.

وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الوجود اليهودي قائم في الضفة الغربية منذ آلاف السنين واعترفت به عصبة الأمم عام 1922، كما تزعم أنه لا يوجد قوة سيادة قانونية في المنطقة، ومن ثم لا ينطبق الحظر المفروض على نقل الأشخاص من دولة ما إلى الأراضي المحتلة بدولة أخرى. ويعيش ما يقرب من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية مع أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وبعض هذه المستوطنات يسكنها اليهود المتشددون الذين يزعمون أن الضفة الغربية التي تشير إليها إسرائيل بـ«يهودا والسامرة»، هي مهد ديانتهم، وانتقل عدد من اليهود العلمانيين وآخرين متشددين إلى المستوطنات أيضاً، بحثاً عن سكن أرخص.

ويستوطن عدد كبير من الإسرائيليين الأماكن المرتفعة في مدن الضفة الغربية، وهي أحد أبرز ما يميز اليهود المتشددين الذين يتعاملون بعنصرية مع غير اليهود، وتقع بعض المستوطنات في مواقع استراتيجية تتماشى مع المصالح الأمنية لإسرائيل، بينما تأسست مجتمعات أخرى معزولة لأسباب إيديولوجية، منها محاولة منع إقامة دولة فلسطينية مجاورة.

وتخالف السياسة الحالية للإدارة الأميركية، موقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان يؤكد دوماً على عدم مشروعية المستوطنات، وامتنع خلال فترة ولايته الأخيرة عن استخدام حق الفيتو في قرار للأمم المتحدة، بشأن وصف المستوطنات بأنها غير قانونية. كما امتنعت إدارة أوباما عن المشاركة في التصويت في الأمم المتحدة، بشأن مشروع قرار يصف المستوطنات بأنها انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي، وهو ما سمح بتمرير القرار.

مواجهة القرار

شرعنة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية، دفع الرئاسة الفلسطينية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها، لمواجهة القرارات الأميركية الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني وللحكومة، من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية، في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأميركية.

وتستعد الرئاسة الفلسطينية للقيام بتحركات دولية وعربية والتوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. وتتواصل الرئاسة الفلسطينية مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة، بشأن القرارات الأميركية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية، وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتشدد الرئاسة الفلسطينية على أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولية الهامة والتي تشكل تحدياً مهماً، ومطالبة جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وكافة أماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية. وتواصل القيادة الفلسطينية اجتماعاتها ومشاوراتها للرد على الخطوة الأميركية.

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تحدٍ صارخ للعالم

واعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، تصريحات بومبيو حول اعتبار المستوطنات شرعية، بأنها تحدٍ صارخ للشرعية الدولية والقوانين الناظمة للمجتمع الدولي، ويتعارض جذرياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان وقرارات مجلس الأمن 446 و452 و465 و478 و2334.

وأكد الرقب في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنصب نفسها حاكماً مطلقاً لهذا العالم وتعيد صياغة قوانينه وأنظمته كما تشاء، وهي بذلك لم تستفد من تجارب الدولة الاستعمارية التي سبقتها في التنكر لحق الشعوب، ويتنافى مع ما تتغنى به حول ديمقراطيتها، لافتاً إلى أن تصريحات بومبيو بمثابة خدمة للمصالح الانتخابية الضيقة، ودعماً واضحاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما حدث في جولة الانتخابات الماضية عندما اعترفت الولايات المتحدة بالجولان المحتل أراضي تابعة لدولة الاحتلال، وذلك في محاولة بائسة لإنقاذ نتنياهو من الفشل في الجولة الثالثة المرتقبة من الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التصريحات الأميركية تعتبر إعلان قطع كافة السبل أمام فرص السلام في المنطقة وخروج الولايات المتحدة من أي دور لها في أي عملية سياسية قادمة، إلا بعد أن تتراجع عن كل قراراتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية بشكل أكبر، وتشكيل طاقم قانوني عربي ودولي للتوجه لمحكمة العدل الدولية، لمقاضاة الولايات المتحدة على قراراتها المخالفة للقانون الدولي.

قرار غير قانوني

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني أن القرار الأميركي بمثابة تحدٍ لواشنطن قبل أن تتحدى العالم، فهي من صوتت مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يجرم الاستيطان، وضد السياسة الخارجية الأميركية خلال مراحل تاريخية ممتدة، وانقلبت على قرار الاتحاد الأوروبي حول مقاطعة بضائع المستوطنات، بالإضافة لمواقف العالم أجمع بهذا الشأن.

وأوضح الدجني أن هذا القرار الأميركي غير مسبوق واستثنائي وغير قانوني، وأهمية أن يعلن الموقف الفلسطيني عن قضاء إسرائيل والولايات المتحدة على حل الدولتين، وضرورة الإعلان رسمياً وعلى الأرض انتهاء العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة، ولتكن ثورة يمارس الشعب الفلسطيني فيها كافة الأدوات المشروعة في سبيل حماية ترابه، وأن يتم العمل على مقاطعة الاحتلال عربياً وإسلامياً ودولياً، كدولة احتلال.

مسؤولية دولية

وجددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة، بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأميركية في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في إفادة صحفية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، البيان الذي أعلنه بومبيو من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية، وحذر في بيان من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال، ولو ضئيلاً، لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب، عبر جهد أميركي.

وأكد أبو الغيط، أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة، مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعٍ حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً.

وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون، وأن تعمل على تنفيذه.

ورأى أن مغزى الإعلان الأميركي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل لدى من يتبناه أو يدافع عنه، معرباً عن أسفه لأن مواقف الإدارة الأميركية، على مدار العامين الماضيين، باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، مشدداً على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن. وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.

لا تغيير أوروبياً

جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، موقف الاتحاد المناهض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية. وأكدت أن الموقف الأوروبي من هذه المسألة لم يتغير، وقالت: «نحن نعارض قيام إسرائيل بإنشاء وتوسيع مستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة».

ويصف الأوروبيون إقامة هذه المستوطنات الإسرائيلية بأنها غير قانونية، مشيرين إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي، وتعرقل حل الدولتين والتوصل إلى سلام دائم، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 2334. ودعت المسؤولة الأوروبية في بيانها السلطات الإسرائيلية لوضع حدٍ لكافة الأنشطة الاستيطانية، تنفيذاً للالتزامات الدولية. مكررة دعم الاتحاد لحل سياسي تفاوضي للصراع؛ بوصفه الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الطرفين.