مساعدات إماراتية لإنعاش خدمات مركز الأطراف الصناعية في عدن

عدن (الاتحاد) تسلمت إدارة مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن، مساعدات عاجلة مقدمة من الإمارات العربية المتحدة، ضمن الجهود الرامية للتخفيف من معاناة فاقدي الأطراف الذين سقطوا جراء الحرب الغاشمة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وتضمنت المساعدات أجهزة حديثة خاصة بالعلاج الطبيعي المقدمة للجرحى لمساعدتهم في التماثل للشفاء بشكل سريع.

وأكد مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن عبدالله القيسي، أن بين المساعدات الحديثة التي تم تسلمها، أجهزة تحفيزية للأعصاب سوف تسهم بشكل جيد في التخفيف من الضغط الذي يواجه المركز نتيجة تزايد عدد المحتاجين للعلاج من جرحى الحرب وضحايا الألغام. وأشار إلى أن المركز حظي بدعم واهتمام كبير من قبل الأشقاء في الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، ليتمكن من القيام بواجبه في توفير الأطراف الصناعية لمصابي الأحداث في اليمن. فيما أوضح مدير عام العلاقات العامة لجبهة الساحل الغربي طارق الحميقاني، أن الأجهزة المقدمة من الإمارات جاءت لأجل تحسين خدمات العلاج الطبيعي لجرحى الساحل الغربي، ومساعدة المواطنين الذين يستقبلهم مركز الأطراف الصناعية.

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