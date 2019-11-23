الجيش يحرر موقعاً من «الحوثيين» شرق صنعاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حررت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أمس، أحد المواقع من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب شرق صنعاء. وذكر المركز الإعلامي التابع للجيش، في بيان أن القوات العسكرية شنت هجوماً خاطفاً على موقع «المقطع» في جبهة المخدرة (شمال صرواح) التي تشهد مواجهات منذ سبتمبر 2016. وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير الموقع بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات التي لاذ عناصرها بالفرار، بعد مقتل وإصابة العديد منهم. كما قتل عدد من الحوثيين في قصف مدفعي للجيش على مواقع متفرقة في صرواح أسفر أيضاً عن تدمير عربة مدرعة.

وقصفت مقاتلات التحالف فجر أمس تحركات وتعزيرات للميليشيات في مديرية حرض شمال محافظة حجة الحدودية مع السعودية. وأفادت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن الغارات أصابت تحركات للميليشيات شمال حرض وفي وادي بن عبدالله. وذكر مصدر عسكري، في بيان للجيش أن القصف الجوي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، ودمر العديد من الآليات والمعدات القتالية، لافتاً إلى أن الميليشيات تواصل حشد المغرر بهم إلى جبهات حجّة في محاولة يائسة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.

ودفعت الميليشيات الانقلابية، مؤخراً، بالمزيد من المقاتلين إلى جبهات محافظتي الضالع والحديدة في جنوب وغرب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت، صباحاً، بين قوات المقاومة والميليشيات في منطقة «بتار» شرق مديرية الحشاء التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها في جنوب غرب الضالع، موضحة أن المقاومة تمكنت من التصدي للهجوم. كما صعدت الميليشيات هجماتها الصاروخية والمدفعية وبالرشاشات المتوسطة على مواقع القوات اليمنية المشتركة وأحياء سكنية في العديد من مديريات الحديدة، حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ ديسمبر الماضي.

وذكر سكان أن الميليشيات استهدفت بالرشاشات منازل المواطنين شرق مدينة حيس، جنوب الحديدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون أن ترد تقارير بسقوط ضحايا. كما استهدفت الميليشيات بالرشاشات وقذائف المدفعية مواقع تابعة للقوات المشتركة جنوب مدينة التحيتا وفي منطقة الجبلية القريبة، وهاجمت أيضاً مواقع متفرقة في مديرية الدريهمي ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه. وشنت الميليشيات قصفاً مدفعياً عشوائياً على منازل المدنيين في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك شرق الحديدة، ما أدى لتدمير منزل وتضرر عدد آخر.

وقتل ثلاثة قياديين ميدانيين بميليشيات الحوثي، أمس، بكمين مسلح في مديرية ضوران بمحافظة ذمار جنوب صنعاء. وذكرت مصادر إعلامية أن مجهولين هاجموا سيارة كانت تقل قيادات ميدانية في الميليشيات أثناء مرورها في مديرية ضوران في طريقها إلى صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم أعقبه إلقاء قنبلة يدوية على السيارة ما أسفر عن مقتل ثلاثة هم عادل الأسدي، حسين زيد، وحافظ الأشول. ولم يتضح بعد هوية منفذي الهجوم الذي رجحت مصادر محلية ارتباطه بتصفيات داخلية بين أجنحة الميليشيات المتنازعة على النفوذ والسلطة والمال.

وبالتوازي، اختطفت ميليشيات الحوثي، أحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول، وذلك ضمن حملات الاختطافات التعسفية التي يتعرض لها قواعد وكوادر الحزب. وأفاد مصدر في حزب المؤتمر أن عناصر الميليشيات قامت باختطاف القيادي المؤتمري في الدائرة السابعة بالعاصمة سمير العماري منذ أكثر من أسبوع، واقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن مجموعة مسلحة من عناصر الأمن الوقائي التابع للمليشيات اعترضت طريق القيادي المؤتمري أثناء عودته إلى منزله وقامت باختطافه في عربة من دون لوحة.