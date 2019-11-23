الجيش الليبي يحبط تقدماً للميليشيات نحو مطار طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة، تركزت في عدة محاور أبرزها مناطق متاخمة لمطار طرابلس الدولي.

وأشارت مصادر ميدانية في الجيش الليبي لـ«الاتحاد» إلى تحقيق الوحدات العسكرية تقدمات في عدة مناطق أبرزها العزيزية والساعدية، لافتة إلى أن محور الرملة شهد هدوءاً حذراً بعد معارك شرسة حاولت خلالها الميليشيات التقدم نحو مطار طرابلس الدولي، مؤكدة أن الجيش نجح في صد الهجوم وحقق تقدمات ملموسة في محاور اليرموك وعين زارة والخلة.

وتتزامن التحركات العسكرية في ضواحي طرابلس مع تحرك وحدات تابعة للجيش الليبي إلى الحدود الجنوبية لتأمينها بشكل كامل، ملاحقةً العناصر المتشددة وتجار الهجرة غير الشرعية المنتشرين في تلك المنطقة.

بدورها نشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يوثق تقدمات الجيش إلى ما بعد معسكر اليرموك في محور صلاح الدين، فضلاً عن تحدث بعض القادة الميدانيين للوحدات العسكرية عن انسحاب الميليشيات وتحقيق انتصارات لقوات الجيش في محور صلاح الدين.

إلى ذلك، نفى اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، انسحاب بعض العناصر والوحدات التابعة للجيش من معركة تحرير طرابلس، متهماً وسائل الإعلام «الإخوانية» بفبركة تصريحات حول سير العملية العسكرية التي يقودها الجيش ضد ميليشيات الوفاق في ضواحي العاصمة.

فيما، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» فقدانها طائرة دون طيار غير مسلحة فوق سماء طرابلس، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً بشأن حادث فقدان طائرتها التي كانت تقوم بمهمة استطلاعية لتقييم الوضع الأمني ومراقبة ومكافحة الأنشطة الإرهابية.

سياسياً، تعززت فرص رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض في تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب معركة تحرير طرابلس، وذلك بعد عقده لعدة اجتماعات مع مسؤولين بارزين في مجلس الأمن القومي الأميركي وعدد من القيادات الأوروبية.

وكان النايض قد عقد سلسلة اجتماعات ومشاورات في العاصمة واشنطن الخريف الجاري تلاها لقاء آخر مع نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس بحضور المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية السفير كريستيان باك، لبحث آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية أميركية إن زيارة النايض إلى واشنطن كانت لسرد مجريات الأمور في ليبيا من وجهة نظر برلمانها المنتخب وجيشها الوطني وحكومتها الشرعية، وتطرقت أيضاً إلى عرض خطط تفصيلية لبرنامج حكومة وحدة وطنية، تقدم الخدمات الأساسية وتجهز لعقد انتخابات رئاسية عامة في غضون 18 شهراً من تحرير طرابلس.

ومن جهتها، جددت قبائل ترهونة ثقتها في القوات المسلحة الليبية في الحرب ضد الميليشيات المسلحة والدواعش ومن ورائهم من دعم دولي، مشددين على أن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة ليبيا والتي باتت في مرحلتها النهائية.

وفي الشرق الليبي، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اليومين الماضيين وفداً رسمياً من مدينة تاورغاء، وذلك لبحث كافة الأمور المتعلقة بمدينة تاورغاء من خطة الإعمار والسجناء والمرضى وأسر المفقودين ومحدودي الدخل ومشاكل المخيمات.

ومدينة تاورغاء تعرضت للتهجير القسري من ميليشيات مسلحة في مدينة مصراتة بذريعة احتضان المدينة لكتائب مسلحة تتبع معمر القذافي خلال أحداث 17 فبراير 2011.

إلى ذلك، كشف المؤشر العالمي للإرهاب الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2019 أن الإرهاب كلف ليبيا خسائر باهظة من إنتاجها القومي.

ويتم احتساب الخسائر الاقتصادية للإرهاب وفقاً لأربعة مؤشرات، وهي الوفيات، والإصابات، والخسائر في الممتلكات، وخسائر الناتج القومي، والتي تشمل نفقات الحكومات على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والواردات، والآثار النفسية على المتضررين من الإرهاب.