هبوط قيمة “بيتكوين” لأدنى مستوى في ستة أشهر

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هبطت عملة البيتكوين لأدنى مستوى في ستة أشهر، بعد أن دشن البنك المركزي الصيني حملة جديدة على العملة المشفرة، محذراً من المخاطر الناجمة عن إصدار وتداول العملات الرقمية.
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وتراجعت بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، 9 في المئة إلى 6929 دولاراً. وهو أدنى مستوياتها منذ أيار الفائت، وهبطت في أحدث تعاملات 6 في المئة إلى 7134 دولاراً.
وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في شنغهاي أكد في وقت سابق إنه سيتصدى لعودة أنشطة غير مشروعة ترتبط بالعملات الافتراضية، محذراً المستثمرين من الخلط بين العملة المشفرة وتكنولوجيا سلاسل الكتل (بلوك تشين).
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