إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من غزة من قبل قوات الاحتلال

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طائرة مسيرة بدون طيار، مساء السبت، وذلك بالقرب من السياج الأمني المحاذي لقطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على حوامة صغيرة اخترقت الأجواء من غزة، وأرسلتها للفحص.

وسبق لجيش الاحتلال أن أعلن مرات عدة في السنوات الماضية إسقاط طائرات مسيرة بدون طيار أطلقت من قطاع غزة.



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وفي الآونة الأخيرة أعلنت فصائل فلسطينية استخدامها طائرات مسيرة صغيرة، في إطلاق قذائف تجاه أهداف إسرائيلية، وهو أمر أقرت به سلطات الاحتلال.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الطائرة المسيرة لم تحمل متفجرات أو أي مواد خطيرة.

يذكر أنه خلال الشهر الأخير، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، وذلك في حادثين منفصلين.