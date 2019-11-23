كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: إيران طلبت قرضاً إضافياً بقيمة ملياري دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف نوفاك، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن إيران طلبت القروض لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسكك حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.
وتشهد إيران أزمة اقتصادية ومالية خانقة، بسبب العقوبات الأمريكية عليها والفساد المستشري في البلاد.
في هذا السياق، اضطرت الحكومة الإيرانية لرفع أسعار الوقود، مما أشعل احتجاجات في مناطق عدة في إيران، قمعتها طهران بالقوة.
واندلعت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد يوم 15 نوفمبر، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50% على الأقل.
وامتدت الاحتجاجات إلى 100 مدينة وبلدة، حيث طالب المحتجون بتنحية كبار المسؤولين بالدولة. وتشير تقارير دولية لمقتل أكثر من 100 متظاهر واعتقال الآلاف.