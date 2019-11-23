حكاية قس أمريكي استغل وضعية أطفال الشوارع بطنجة مقابل ممارسة الجنس -فيديو

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قال محمد الطيب بوشيبة منسق”جمعية متقيش ولدي” بجهة الشمال، إن القس الأمريكي المدان بـ30 سنة سجنا نافذا بالولايات المتحدة الأمريكية، كان يستغل الوضعية الاجتماعية لأطفال الشوارع بطنجة منذ 20 عاما ليمارس عليهم شدوده الجنسي.

وكشف بوشيبة لـ”اليوم24″ أن المنظمة منذ تأسيسها في 2004 تتبعت خطوات القس الأمريكي، قبل أن تتمكن من فضحه، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لأطفال الشوارع، الوافدين على طنجة بهدف الهجرة غير النظامية، مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 500 درهم.

وحذر بوشيبة من تحول المغرب لقبلة للسياحة الجنسية، مشيرا أن صحفا وقنوات دولية سبق لها أن تناولت قضايا تتعلق بهتك عرض قاصرين من قبل أجانب في عدد من المدن.