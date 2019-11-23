مفاجأة من العيار الثقيل.. أولمبيك آسفي يقصي الترجي التونسي من كأس محمد السادس

فجر أولمبيك آسفي مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أقصى الترجي التونسي من دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم بملعب “رادس” بمرسم إياب ربع نهائي المنافسة العربية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما انتهت مباراة الذهاب.
ممثل الكرة المغربية’ كان هو السباق للتسجيل، في الجولة الأولى، بوساطة اللاعب عبد الغني موعاوي، في الدقيقة 20 مستغلا خطأ من الدفاع التونسي، منهيا النصف الأول لصالح الفريق المسفيوي.
الجولة الثانية، ستعرف تعديل الفريق التونسي للنتيجة، في الدقيقة 52، بواسطة اللاعب كومي بوانسو، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه المباراة.
ليحتكم الطرفان لضربات الجزاء، حسمها الفريق المسفيوي لصالحه بأربعة أهداف لهدفين
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