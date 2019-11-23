“ديربي العرب”.. الوداد ينهي الجولة الأولى متقدما على الرجاء

أنهى فريق الوداد البيضاوي الجولة الأولى متفوقا على غريمه التقليدي، الرجاء، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب ربع نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم.

ودخل فريق الرجاء البيضاوي المباراة ضاغطا من أجل الوصول لمرمى رضا التكناوتي، فخلق مجموعة من الفرص، أخطرها تلك التي أتيحت للاعب بدر بانون، في الدقيقة السادسة، غير أن الدفاع أزاحها من خط المرمى.

الفعالية غابت على مهاجمي الرجاء، لكنها كانت حاضرة لدى الوداد، الذي تحصل على ضربة جزاء، في الدقيقة العاشرة، حولها محمد الناهيري لهدف.

هذا الهدف، استنفر خط وسط وهجوم الفريق الأخضر، الذي رفع من إيقاع الضغط على الدفاع الودادي، فخلق عددا كبيرا من الفرص السانحة، لم تحول لأهداف، بسبب صلابة الدفاع، تسرع الهجوم، أو تألق الحارس التغناوتي.

الوداد، تراجع بشكل كلي للخلف، معتمدا على الهجمات المرتدة، وهو الأسلوب الذي مكنه من الحفاظ على نتيجة التقدم، لينتهي النصف الأول بهدف دون رد لصالح الفريق المستقبل.