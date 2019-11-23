الناصرة تتزين بالأضواء عشية الأعياد المجيدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرع أهالي مدينة الناصرة، اليوم السبت، بتزيين الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة بالأضواء، وذلك عشية الأعياد المجيدة ورأس السنة الجديدة.

وأحتفل أهالي حي الروم في المدينة، في ساعات المساء، بتزيين الحي بالأضواء والزينة استعدادا للأعياد المجيدة، وشارك العشرات من أهالي الحي بالتبرع لتزيين الحي.

وقام مجموعة من أهالي الحي باستدعاء مارون نصيري لإحياء حفل فني إسعاد أطفال الحي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تزيين الحي بالأضواء.

وتم الشروع بأعمال الزينة منذ ساعات الصباح، وتواصلت الأعمال بالحي حتى ساعات المساء، ليتزين الحي بالأضواء الزاهية استقبالا للعيد.