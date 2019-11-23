سخرية ومطالب بتسميتها دويلة المتحرشين .. ماذا قال المغردون عن #سفير_قطر_متحرش ؟

السبت 23 نوفمبر 2019

كشفت فضيحة سفير قطر لدى لندن، فهد المشيري، الوجه الحقيقي لتنظيم الحمدين الذي يمارس الإبتزاز لتحقيق مآربه بغض النظر عن الوسيلة .



قالت صحيفة التايمز، إن مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن حصلت تعويض قدره 400 ألف جنيه استرليني بعد تعرضها لضغوط ومضايقات لممارسة الجنس وطُلب منها تنسيق حفلات للجنس الجماعي".

وذكرت ديان كينغسون، 58 عاما، وهي بريطانية نشأت في اليمن، للمحكمة كيف حاول السفير فهد المشيري مرارا ممارسة الجنس معها، وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشر حين ذلك.

وإزاء ذلك أطلق نشطاء عرب على تويتر، هاشتاج بوسم، "سفير قطر متحرش" تصدر قائمة الترند العالمي .

وعلق المغردون في تدويناتهم على فضيحة السفير القطري، بتعليقات ساخرة، أبرزها مطالباتهم بتسمية دولة قطر بدويلة "المتحرشين"، فيما تضامن أخرون مع المتحرش بها، وبعضهم أشار إلى أن ما قام به السفير هو جزء مما يقوم به الأسرة الحاكمة في قطر .

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وقالت المغردة نغمة فلسطينية، "فضيحة جنسية لسفير قطري.. فشل مع الأم فحاول مع ابنتهاحيث كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، الجمعة، عن تورط سفير قطري لدى لندن في محاولة إجبار سيدة بريطانية في الخمسينيات من عمرها، على ممارسة الجنس وتنيظم حفلات جماعيه للرذيله" .

فيما قال مغرد أخر يدعى A.abbass "وماله يا اخويا مش عيب السفير يطلع متحرش الواد ابن موزه نفسه مشبوه والعيله كلها مضروبه هما مش تبع العثمانلي الحرامي اللي سمح بالشواذ والمشي البطال في بلده .. كلهم خلطبيطه يا خال" .

بدورها أعلنت رئيسة تحرير العرب مباشر، Aliaa Eid تضامنها مع المتحرش بها، وقالت "أتضامن مع السيدة "دين كينجزون" وأي أمرأة تتعرض للاضطهاد والتحرش اللفظي او الجنسي اثناء عملها وفصلها تعسفيًا لرفضها الإنصياع وراء رغبات غير أخلاقية اثناء اداء عملها" .

فيما قال حسن الدالى، "قطر لا تملك إلا أنظمة فاسدة مثلها تماما تتعدي علي حقوق الغير مهما كانوا ويبحثون عن ما يمتعهم فقط!" .

من جانبه المغرد hazem salem "في وطن ارهابي خرج منه متحرشين هذا الزمان .. نعم في قطر الارهابية خرج سفيرها لكي يغتصب امراة الانجليزية في السفارة القطرية في لندن" .