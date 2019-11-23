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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 23 نوفمبر 2019

محمد بن زايد ووزيرة الدفاع الفرنسية

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استقبل الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، في قصر الشاطئ بأبوظبي، "فلورنس بارلي" وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية التي تزور الدولة حاليا.

وبحث "بن زايد" والوزيرة، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية ومستوى التنسيق بينهما في ظل حرص قيادتي البلدين المستمر على رفع مستوى التعاون والعمل المشترك.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة وأهم الجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

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