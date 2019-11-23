شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والعراق تستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، من رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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