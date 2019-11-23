أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قدم خلالهما التهنئة للكويت قيادة وشعبا بتكليف الحكومة الجديدة".
وعبّر عبد المهدي خلال الاتصالين، عن "أمنياته بأن تشهد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين المزيد من التعاون والتطور والازدهار".
وعبّر عبد المهدي خلال الاتصالين، عن "أمنياته بأن تشهد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين المزيد من التعاون والتطور والازدهار".
من جانبهم، أعرب أمير الكويت ورئيس الحكومة الكويتية، عن "أملهما باستمرار العمل المشترك والتعاون في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين العراقي والكويتي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يجري اتصالين هاتفيين مع أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.