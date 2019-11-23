المدعي العام الإيراني: التحقيقات مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ستنتهي خلال 48 ساعة

وقال منتظري، خلال جولة تفقدية لسجن طهران، :"أكدنا لمسؤولي السجن ضرورة تحديد أوضاع المعتقلين وانتهاء التحقيق معهم وتصنيفهم بسرعة، وقد وعد المسؤولون المعنيون أيضا بالانتهاء من هذه المهمة في غضون 48 ساعة".وأضاف أن "الذين تم اعتقالهم وثبت أنهم أبرياء سيتم إطلاق سراحهم في أقرب فرصة، ولكن سيتم تصنيف من ارتكبوا جرائم مختلفة بسرعة".

وأوضح منتظري، أن "أولئك الذين ارتكبوا جرائم أقل والذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة سيتم تحديد أوضاعهم في أقرب وقت ممكن، لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة سيعاملون في إطار القوانين الجارية".

وبين :"نصحنا جميع المعتقلين، خلال الزيارة، باعتماد الصدق في استجوابهم وتحقيقاتهم، إذ بالإمكان مساعدتهم في هذه الحالة"، مشيرا إلى أن "المعتقلين كانوا على اتصال بأسرهم وأجروا معهم مكالمات هاتفية، وما يكتسب الاهتمام هو أن جميع المعتقلين عبروا عن رضاهم عن وضعهم في السجن".

