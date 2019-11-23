جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار قرب السياج الأمني المحاذي لقطاع غزة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "إن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على حوامة صغيرة اخترقت الأجواء من غزة، وأرسلتها للفحص".

وسبق لجيش الاحتلال أن أعلن مرات عدة في السنوات الماضية إسقاط طائرات مسيرة بدون طيار أطلقت من قطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة أعلنت فصائل فلسطينية استخدامها طائرات مسيرة صغيرة، في إطلاق قذائف تجاه أهداف إسرائيلية، وهو أمر أقرت به سلطات الاحتلال.



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