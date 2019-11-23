شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة الإمارات بكولومبيا تحذر مواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 السعودية نيوز أوصت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة، في دولة كولومبيا بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة وعدم الخروج أثناء المظاهرات.

وجاء تحذير الخارجية الإماراتية على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة الكولومبية بوغوتا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الإمارات بكولومبيا تحذر مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.