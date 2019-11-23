مسؤول إيراني كبير لا يستبعد عودة الاحتجاجات الشعبية إلى البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لم يستبعد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، عودة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على طوال الأسبوع الماضي، بسبب عدم التوصل إلى حل للمشاكل الإقتصادية .



وتوقع رضائي، وهو القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، في تصريح اليوم السبت، أنّ ”تستمر عملية انهيار العملة المحلية وتزايد أسعار صرف العملات الأجنبية“، مضيفًا أنّه ”إذا استمرت الأوضاع سيبلغ سعر صرف الدولار الواحد 250 ألف ريال إيراني“.

وبحسب إرم نيوز شدد محسن رضائي، على أنّ القضية الأكثر أهمية هي الاقتصاد وأمن الناس وسبل عيشهم مرتبطة بالاقتصاد .. مضيفًا يجب أن تكون نهاية كل العمل السياسي هي حل المشكلات الاقتصادية .

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وبين أنّه ”يؤمن بالحرية الاقتصادية، لكنني لا أقبل بأي حال من الأحوال الاقتصاد الحر، وأعتبره سمًا قاتلًا“. مشيرًا إلى أنّ ”إيران موطن لتحديات كبيرة، وأن الأوضاع الاقتصادية أصبحت القضية الأهم في البلاد، لكننا لم نتوصل بعد إلى نهج ومنطق واضح وآمن تجاه هذه المشكلة“.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة جراء العقوبات والفساد المالي والإداري، أدى إلى انهيار العملة المحلية وتراجع دخل المواطن وعجز كبير في الموازنة العامة للبلاد بسبب تراجع صادرات النفط الإيراني جراء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها عقب إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/مايو من العام الماضي.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية الأسبوع الماضي، موجة احتجاجات عارمة أوقعت قتلى وجرحى جراء قيام حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.