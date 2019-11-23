مصر .. القضاء يرفض دعوى ترحيل السوريين المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين في البلاد، ممن يثبت دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، أو ممن يهددون الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والمخالفين لشروط الإقامة.



وتقدم المحامي المصري، طارق محمود، بإصدار قرار فوري بإبعاد السوريين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة، أو من يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان، أو أي من التنظيمات الإرهابية .. مشيراً إلى أن مصر استقبلت مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، مستغليين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير، على حد قوله .

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وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي لرئاسة البلاد، لافتًا إلى أن أغلب هؤلاء السوريين ينتمون لجماعة الإخوان، وأن وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر.

وبالتزامن دشن مصريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد السوريين في بلادهم، بزعم أنها تمول أنشطة مشبوهة وتدير وأموالًا مشبوهة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة ”إرهابية“ بحكم القانون في مصر، لكن هذه الحملة قابلها تدشين وسم (#السوريين_منوريين_مصر)، والذي حظي بزخم كبير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة دعم وترحيب بالسوريين على أرض مصر.

وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألفًا، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألفًا إلى 300 ألف سوري.