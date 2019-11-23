شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد العام التونسي للشغل ينفي اقتراح اسماء للوزارة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد غير معني باللجنة التي تم تكوينها لوضع برنامج عمل الحكومة، والمتكونة أساسا من ممثلي الأحزاب، كما أنه غير معني بأية حقائب، لا في الحكومة، ولا في غيرها من المناصب في الدولة كما أنه لا يقترح أسماء لتولي وزارات أو مناصب أخرى .



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