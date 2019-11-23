- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي عراقي يندد بتدمير واحراق معالم شارع الرشيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
وصف جمال الكربولي، رئيس حزب "الحل" العراقي، اليوم السبت، ما يجري من عمليات حرق في شارع الرشيد، بمحاولات "لتشويه" معالم بغداد التاريخية.
وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر": "ما يجري من تدمير وحرق للبنايات التاريخية والمحلات في شارع الرشيد، تقف خلفه أياد خبيثة تحاول تهديمها لإزالة الصفة التاريخية عنها والاستيلاء عليها للاستفادة منها تجاريا، وأياد أخرى خبيثة تريد شيطنة التظاهرات السلمية واتهام المتظاهرين بالتخريب".
وأظهرت مقاطع فيديو حجم الأضرار الناجمة عن استخدام القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى تشويه الكثير من معالمه التاريخية والحضارية.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي عراقي يندد بتدمير واحراق معالم شارع الرشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.