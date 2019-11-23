النشرة: اصابة شخصين بانهيار جدار ترابي في مرجعيون

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن اصابة عاملين من التابعية السورية، بجروح وكسور، جراء ​انهيار حائط​ ترابي عليهما، أثناء عملهما في بلدة ​برج الملوك​، في مشروع تابع لاحدى الشركات وقد تم إدخالهما إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​.



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