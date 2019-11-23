مصادر مقربة من الحريري للـMTV: يرفض تدخل أحد بالتشكيل في حال تكليفه

أكدت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، لقناة الـ"MTV"، أن الحريري يرفض، في حال تكليفه ​تشكيل الحكومة​ المقبلة، أن يتدخل أحد في عملية التشكيل والأسماء، لكنها أوضحت أن هذا لا يعني أنه لن يقوم بمشاورات.

وأوضحت المصادر المقربة من الحريري أن ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، لناحية عدم تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، فيه مخالفتين جسيمتين للدستور، الأولى تتعلق بمصادرة دور ​مجلس النواب​، أما الثانية فهي التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، الذي فيه صلاحياته حصراً إجراء مشاورات التأليف.