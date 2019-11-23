أكدت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لقناة الـ"MTV"، أن الحريري يرفض، في حال تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، أن يتدخل أحد في عملية التشكيل والأسماء، لكنها أوضحت أن هذا لا يعني أنه لن يقوم بمشاورات.
وأوضحت المصادر المقربة من الحريري أن ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لناحية عدم تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، فيه مخالفتين جسيمتين للدستور، الأولى تتعلق بمصادرة دور مجلس النواب، أما الثانية فهي التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، الذي فيه صلاحياته حصراً إجراء مشاورات التأليف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من الحريري للـMTV: يرفض تدخل أحد بالتشكيل في حال تكليفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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